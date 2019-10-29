افتتاح الرئيس للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بالعديد من الموضوعات، جاء على رأسها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، واجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي تستضيفه مصر، والترحيب المصري بقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة أمريكية بشمال سوريا.

فقد ألقت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد أهمية المؤتمر الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، ورحب بالمشاركين في مدينة السلام شرم الشيخ.

وقال السيسي في كلمته: "إننا كمعاصرين نتفاعل إيجابيًا مع ثورة الاتصالات والمعلومات ونقبل هذا التطور، ليس كتحد، ولكن كتطور إنساني نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات التي تنشأ عنه".

ودعا السيسي المشاركين في المؤتمر، بأن ينتهزوا الفرصة خلال تواجدهم في شرم الشيخ للاستمتاع بالمناخ والجو الرائع خلال هذه الفترة، وعدم الاكتفاء بممارسة أنشطة وفعاليات المؤتمر فقط، ووجه الشكر للقائمين على المؤتمر، وكل من ساهم في الإعداد والتجهيز له حتى يخرج بهذا الشكل الجيد، مرحبًا بجميع المشاركين في المؤتمر باسمه واسم كل المصريين في مدينة شرم الشيخ.

كما اهتمت الصحف، بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي في مدينة شرم الشيخ، حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الجولة شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسي إطلع من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورًا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني في محمية رأس محمد.

في سياق آخر، أبرزت الصحف حضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لأحد تشكيلات المشاه الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية.

واهتمت بتصريحاته التي أكد خلالها أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية الماضية قفزات غير مسبوقة نحو تطوير نظم التدريب والتسليح بكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لدعم قدرتها القتالية، وفقًا لخطط علمية دقيقية لمجابهة كافة التحديات والتهديدات التي قد تواجه أمن مصر القومي.

كما أكد دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها المنطقة المركزية العسكرية، وأن رجال المنطقة سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للذود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

كما اهتمت الصحف بمتابعة اجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن والذي تستضيفه مصر، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته بالجلسة الختامية أن التصدي لظاهرة الإرهاب يتطلب تحركاً جماعياً حازماً يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء، وذلك بالتوازي مع معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تستفيد منها هذه الجماعات.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحف تصريحًا للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال فيه: "الوزير شكري استعرض في كلمته بعض التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والتي تتداخل في إطارها العديد من القضايا الملحة المطروحة على الساحة الدولية على غرار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ".

ونوه المتحدث إلى أن وزير الخارجية أكد خلال كلمته أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة كجزء رئيسي من أية محاولات صادقة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى القضية الفلسطينية والأزمتين الليبية والسورية، وأوضح أنه على الرغم مما يواجهه تحقيق الأمن في المنطقة من صعوبات إلا أن مصر تتمسك بموقفها الثابت القائم على مبدأ تحقيق أمن وسلامة شعوب دول المنطقة مع الحفاظ على المؤسسات الوطنية وسيادة الدول.

واهتمت الصحف بالقضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة أمريكية على شمالي سوريا، حيث أبرزت ترحيب الخارجية بما أعلن عن نجاح الجانب الأمريكي في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب.