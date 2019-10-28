"الإسكان": 10% من طلبات تخصيص الأراضي لمستثمرين أجانب

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الحكومة تستهدف إنشاء نحو 30 مدينة جديدة؛ لاستيعاب 30 مليون نسمة في إطار مخطط قومي لزيادة معدل النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الوزارة لجأت لآليات وإجراءات جديدة لجذب الاستثمار .

وأضاف عباس، خلال كلمته بانطلاق فعاليات معرض عقارات النيل، أن من بين إجراءات الوزارة، التخصيص للأراضي بطريقة المباشر، موضحا: "تلقت الوزارة أكثر من 1200 طلب للتخصيص المباشر، منها 10٪ شركات أجنبية".

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن تخصيص الأراضي خلال مدة 30 يوما من تاريخ سداد مبلغ جدية الحجز.

وأوضح أنه جرى البدء في تنفيذ نحو 95 مشروعًا خاصًا خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، بالإضافة إلى 50 مشروعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.