لجنة وزارية لمتابعة تحويل محطتي صرف ‏صحي لـ"المعالجة الثلاثية" بسوهاج

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح اللواء ‏مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن لجنةً وزارية مشكلة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقدت ‏مشروعي تحويل نظام معالجة محطة صرف صحي سوهاج غرب بمدينة ‏سوهاج، ومحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية؛ لمتابعة آخر المستجدات.

وأضاف اللواء ‏المهندس محمد بدري محمد، في بيان اليوم الاثنين، أن ‏التكلفة الإجمالية للمشروعين تبلغ نحو 240 مليون جنيه؛ لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليجرى ‏تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج ‏غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3/يوم) بمصرف سوهاج ‏العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف ‏صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (55ألف م3/يوم) بمصرف ‏أخميم القبلي.