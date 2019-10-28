لجنة وزارية لمتابعة تحويل محطتي صرف صحي لـ"المعالجة الثلاثية" بسوهاج
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كتب- محمد عبدالناصر:
صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن لجنةً وزارية مشكلة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقدت مشروعي تحويل نظام معالجة محطة صرف صحي سوهاج غرب بمدينة سوهاج، ومحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية؛ لمتابعة آخر المستجدات.
وأضاف اللواء المهندس محمد بدري محمد، في بيان اليوم الاثنين، أن التكلفة الإجمالية للمشروعين تبلغ نحو 240 مليون جنيه؛ لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليجرى تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3/يوم) بمصرف سوهاج العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (55ألف م3/يوم) بمصرف أخميم القبلي.
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