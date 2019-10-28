هل تُحدد الدولة تأشيرات العمرة؟.. "السياحة" تُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

يشهد القطاع السياحي جدلًا حول نظام العمرة الجديد، حيث يرى بعض أصحاب شركات السياحة العاملة في الموسم، ضرورة تطبيق النظام المفتوح لعدم حدوث ضرر للشركات، وتنفيذًا لأحكام القضاء والدستور والقرارات الوزارية بعدم تحديد "كوتة" للمعتمرين، وبالتزامن مع إقرار السعودية للتأشيرة السياحية.

ويرى البعض الآخر، أن تحديد أعداد المعتمرين هو النظام الأفضل بهدف القضاء على التكدسات بالمطارات والموانئ نظرًا لانخفاض الطاقة الاستيعابية الناقلة، وعدم القدرة على استيعاب أكبر عدد من المعتمرين.

وأكد مصدر بوزارة السياحة، أن الحديث عن تحديد أعداد المعتمرين للموسم الجديد (الكوتة)، قرار يرجع إلى مجلس الوزراء ووزيرة السياحة فقط، وعلى الشركات الالتزام بما تقرره الدولة، قائلًا: "حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بالتحديد من عدمه".

وأوضح المصدر في تصريح "لمصراوي"، أن موسم العمرة سيقسم على فترات "رجب وشعبان وأول رمضان وآخره وشوال" على غرار العام الماضي، موضحًا أن الموسم أصبح مفتوحًا طول العام.

وتابع: "نحترم قرار المحكمة فيما يخص عدم تحديد أعداد المعتمرين، لكن الأمور ستسير وفق الطاقة الاستيعابية للطيران، ومعالم هذه الأمور حتى غير واضحة وعلينا الانتظار لقرار رسمي من الدولة".

وقضت بمحكمة القضاء الإداري، خلال شهر مارس الماضي، بإلغاء قرار وزارة السياحة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.

وعقب القرار، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التزام الوزارة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين.

وأكدت الوزيرة في بيان رسمي، الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، موجهة اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.

وكانت غرفة شركات السياحة، بدأت يوم 13 أكتوبر الجاري، ولمدة شهر، في تسجيل أسماء وبيانات الشركات السياحية المصرية الراغبة في تنظيم العمرة ووكالات العمرة السعودية المعتمدة، على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتوثيق عقود العمل للموسم الجديد.

ويجرى من خلال البوابة الجديدة، الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات العمرة فى النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم بدء البث التجريبي على بوابة العمرة المصرية منتصف الشهر الجاري لاختبار جاهزية البوابة ومدى كفاءة العمل بها قبل التشغيل الفعلي.

وعلى الجانب السعودي، أتاحت المملكة العربية السعودية، منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي الذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً، وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما مَن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، بجانب أن الديانة غير مشروطة وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في العام الواحد.