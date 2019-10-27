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    وزيرة الثقافة تشهد احتفال الإنتاج الثقافي بنصر أكتوبر المجيد

    06:47 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    وزيرة الثقافة تشهد احتفال الإنتاج الثقافي بنصر أكتوبر المجيد

    وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

    القاهرة- (أ ش أ):

    تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد غدٍ الثلاثاء، احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بنصر أكتوبر المجيد، وذلك على مسرح الميدان في ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

    وذكر قطاع شؤون الإنتاج الثقافي- في بيان اليوم الأحد- أنه سيتم تكريم 15 بطلًا من القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب الكرامة، كما يكرم كوكبة من كبار نجوم الفن الذين شاركوا بأعمالهم الفنية الوطنية المتميزة في سبيل الوطن، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام.

    وأوضح أنه سيتم خلال الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة (أنا المصري) للأغنية الوطنية للشباب، التي أعلن عنها في يونيو الماضي، وسيتغنى الفائزون بأعمالهم الفائزة في ختام الحفل.

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    إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نصر أكتوبر الانتاج الثقافي

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