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    الأوقاف: "حياة النبي أنموذج لصحيح الإسلام " موضوع خطبة الجمعة

    05:04 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    الأوقاف: "حياة النبي أنموذج لصحيح الإسلام " موضوع خطبة الجمعة

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "حياة النبي أنموذج لصحيح الإسلام".

    وأكدت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الأحد، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 - 20 دقيقة كحد أقصى.

    وأكدت وزارة الأوقاف، أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.​

    وزارة الأوقاف الإسلام خطبة الجمعة

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