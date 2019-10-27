الزراعة: 7 إجراءات لمواجهة الأمطار والسيول

كتب-أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، تقريرًا من الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، يتضمن استعدادات القطاع لمواجهة السيول والأمطار.

ولفت التقرير إلى اتباع أساليب الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعيين، كما تم اتخاذ عدة إجراءات منها:

1- تشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بين جميع قطاعات الزراعة لإدارة الأزمات وتلقي البلاغات والشكاوى من المزارعين.

2 – عمل قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعي والأراضي والمياه والبيئة لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

3 – التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي وجهاز التعاون الزراعي لاستخدام معداتهم فى مواجهة السيول والأمطار وذلك عن طريق:-

- فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى وذلك فى حالة سقوط أمطار غزيرة.

- عمل ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل والمحاصيل الزراعية الشتوية.

4 – التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لاتخاذ اللازم نحو الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار عن طريق:-

- تطهير المصارف و الترع العمومية .

- عمل حوجز لمياه الأمطار .

- عمل فتحات لصرف المياه كإجراء احترازي.

5 – التنسيق مع الوحدات المحلية في فتح البالوعات لصرف مياه الأمطار بها.

6 – يتواجد الجهاز الزراعي بمواقع السيول والأمطار لحصر أي تلفيات تحدث للمزارعين.

7 - التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير أماكن إيواء للمزارعين في حالة حدوث كارثة.