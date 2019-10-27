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    عبدالعال يتوجه في زيارة رسمية إلى نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني

    10:39 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
    عبدالعال يتوجه في زيارة رسمية إلى نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    توجه صباح اليوم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

    وتأتي الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، رغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

    ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معها، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والتعاون البرلماني - البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.

    علي عبدالعال مجلس النواب نيجيريا

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