بيان حالة الطقس.. الأرصاد: استمرار الموجة السيئة حتى هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول على بعض المناطق.

وأضاف عطا لمصراوي، السبت، إن الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، لافتًا إلى أن الأمطار تكوت متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد.

وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق من شمال ووسط سيناء ستشهد أمطارًا غزيرة تصل لحد السيول.

وأشار عطا إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية 26، وتتراوح بين 27 وحتى 31 على شمال وجنوب الصعيد، وتستمر على هذا النحو حتى متصف الأسبوع الجاري.

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