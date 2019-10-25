وزير الآثار يستعرض أهم المشاريع والاكتشافات في محاضرة باليابان

كتب- محمد عاطف:

ألقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، محاضرة بجامعة واسيدا ال مويابانية العريقة حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، وذلك بحضور السفير المصرى فى طوكيو ايمن كامل ، وحوالي 150 شخص من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين والطلبة بالاضافة الي العديد من اليابانيين المهتمين بالتاريخ والآثار المصرية.

وقد استعرض وزير الآثار خلال المحاضرة الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والاعلام الياباني بوجه خاص، فضلا عن المقابر والمتاحف والمشروعات الاثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.

كما أشار الوزير إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان و الذي من المقررافتتاحه في شهر نوفمبر وتحويله الي معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالاضافة الي افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومى بحضور رئيس الجمهورية، ونوه بالاعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية والمضى قدما فى إنشاء المتحف المصرى الكبير بالتعاون مع وكالة الجايكا.

وذلك على هامش تواجد العناني بالعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو".