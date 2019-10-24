المحرصاوي يفتتح دورة الارتقاء بالبحث العلمي لـ120 متدرب بأزهر أسيوط

كتب – محمود مصطفى:

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات افتتاح الدورة التدريبية التي ينظمها فرع أسيوط لـ 120 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات قطاع الوجه القبلي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وقال المحرصاوي، إن الجامعة حريصة كل الحرص على النهوض والارتقاء بالبحث العلمي في كافة التخصصات العلمية، وتنظيم الورش التدريبية في مختلف المجالات للارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات.

وأوضح أن المقصود بهذه الفعاليات رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات كي يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، مشيرا إلى أن الجامعة نظمت مؤخرا دورات تدريبية في مجالات ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة زويل، وعدد من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، لنشر ثقافة ريادة الأعمال في بين شبابنا، فهم قادة الغد وأمل المستقبل.

وأشاد بجهود الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، في تطوير القطاع الطبي بالجامعة، والذي بات واحدا من أفضل القطاعات الطبية على مستوى القارة الأفريقية.

وقال إن الجامعة حريصة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه شباب الباحثين في مجالات النشر العلمي للأبحاث العلمية، من أجل تحقيق استراتيجية الجامعة في النهوض بالبحث العلمي، في مختلف قطاعات الجامعة، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال البحث العلمي، وقد تجسد من خلال تصنيف جامعة الأزهر وتقدمها على مختلف الجامعات في مجال النشر العلمي للمجلات والأبحاث العلمية على بنك المعرفة.

ووجه رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمراعاة التركيز على الأبحاث التي تُواكب متغيرات العصر، وتُلبى الاحتياجات المجتمعية، مع السعي الجاد لتعظيم الاستفادة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، واستغلال «بنك المعرفة» في توسيع دوائر نشرها بين الباحثين وطلاَّب العلم .

حضر الدورة التدريبية، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور طارق سالمان نائب الدراسات العليا.