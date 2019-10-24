مساعد رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن المهندس جمال طلعت، مدينة الشيخ زايد؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة.

بدأ المهندس جمال طلعت، جولته، بتفقد مشروع (JANNA) للإسكان الفاخر، مشيداً بنسب التنفيذ المتقدمة بالمشروع، كما قام بتفقد أعمال التطوير لعدد من الطرق والمرافق بالمدينة، وكذا المرور على المحاور الرئيسية، وتفقد أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين المختلفة.

وطالب المهندس جمال طلعت، خلال جولته بالمدينة، القائمين على تنفيذ المشروعات من الشركات المنفذة ومسئولي الجهاز بسرعة إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة وبجودة وكفاءة عالية.

من جانبه ، أشار رئيس جهاز الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على متابعة سير العمل بالمشروعات المحتلفة، وكذا إزالة أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مضيفاً أن ذلك يأتي أيضاّ في إطار التواصل المباشر والمستمر مع مسئولي المشروعات.