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    محافظ القاهرة : تخصيص 24.7 ألف متر مربع لإقامة مركز شباب بالأسمرات 3

    12:48 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    محافظ القاهرة : تخصيص 24.7 ألف متر مربع لإقامة مركز شباب بالأسمرات 3

    اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، على تعديل خط التنظيم بالشارع المار بعزبة البوليس بنطاق حي المعادي من 25 مترًا إلى 17 مترًا طبقًا للواقع على الطبيعة بناءً على الطلبات المقدمة من المواطنين وتسهيلًا عليهم لتقنين أوضاع العقارات المقامة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

    ​كما وافق المجلس، وفق بيان، اليوم الخميس، على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 24769 مترًا مربعًا بمشروع الإسكان الاقتصادي الأسمرات 3 لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب الأسمرات لخدمة شباب المنطقة وتوسعة قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية على أن تلتزم المديرية بالاشتراطات البنائية الخاصة بمراكز الشباب.

    خالد عبدالعال مركز شباب بالأسمرات تقنين أوضاع العقارات

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