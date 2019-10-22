  • عاجل:رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    زحام في محطات مترو الخط الثاني بسبب الأمطار والتكدس المروري (صور)

    08:02 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    تصوير - بسمة مشالي:

    شهدت محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، زحامًا خاصة بمحطات العتبة ورمسيس والسادات، وهي محطات تبادلية مع الخط الأول والثالث.

    وجاء الزحام الشديد بمحطات المترو نتيجة التكدس المروري التي شهدته شوارع القاهرة بسبب الأمطار، ما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى استخدام المترو للتنقل.

    ورصد مصراوي، حالة من التكدس والازدحام على رصيف الخط الثاني، وتأخرت زمن التقاطر.

    كان محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، أعلن انتظام حركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحركة السفن بالموانئ البحرية وحركة المرور على الطرق التابعة لوزارة النقل، وعدم تأثرها بسقوط الأمطار الغزيرة.

    أقرا ايضًا:

    "يصعب مرور السيارات".. إغلاق نفق العروبة بسبب الأمطار

    الزحام المروري الأمطار مترو الأنفاق

    الخبر التالى:

    فيديو| الأمطار تغرق صالة وصول بمطار القاهرة.. والشركة تُعلق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان