زحام في محطات مترو الخط الثاني بسبب الأمطار والتكدس المروري (صور)

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بعد أمطار اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - بسمة مشالي:

شهدت محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، زحامًا خاصة بمحطات العتبة ورمسيس والسادات، وهي محطات تبادلية مع الخط الأول والثالث.

وجاء الزحام الشديد بمحطات المترو نتيجة التكدس المروري التي شهدته شوارع القاهرة بسبب الأمطار، ما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى استخدام المترو للتنقل.

ورصد مصراوي، حالة من التكدس والازدحام على رصيف الخط الثاني، وتأخرت زمن التقاطر.

كان محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، أعلن انتظام حركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحركة السفن بالموانئ البحرية وحركة المرور على الطرق التابعة لوزارة النقل، وعدم تأثرها بسقوط الأمطار الغزيرة.

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