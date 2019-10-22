عبد العال يفتتح الجلسة العامة والنواب يواجهون وزير الإسكان بـ٣٣ طلب إحاطة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية التي وصلت لـ33 طلبًا و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات.

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.​