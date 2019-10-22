  • عاجل:رياح تصل لـ28 كم/ ساعة.. الأرصاد تعلن استمرار التقلبات الجوية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    عبد العال يفتتح الجلسة العامة والنواب يواجهون وزير الإسكان بـ٣٣ طلب إحاطة

    01:28 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    عبد العال يفتتح الجلسة العامة والنواب يواجهون وزير الإسكان بـ٣٣ طلب إحاطة

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية التي وصلت لـ33 طلبًا و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات.

    وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.​

    علي عبد العال مجلس النواب وزير الإسكان المجتمعات العمرانية

    الخبر التالى:

    الطيران المدني تعلن إجراءات عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان