صور| البيئة تحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة العالم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة تحت شعار "كن الحل للتلوث البلاستيكي" على هامش البرنامج التدريبي الخاص بإعداد المرشد البيئي بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة وعدد من خبراء الطيور ومنظمات المجتمع المحلي والشباب.

وحسب بيان اليوم الثلاثاء، تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي على حياة الطيور المهاجرة ودور الفرد في حمايتها، بالإضافة إلى عرض جهود وزارة البيئة ومشروع صون الطيور المهاجرة والحد من استهلاك البلاستيك لحماية للبيئة والتنوع البيولوجي.

وتضمنت الاحتفالية تسليط الضوء على دور مصر كأحد مسارات هجرة الطيور في العالم حيث تعبر مئات الملايين من الطيور خلالها كل ربيع وخريف، وتقضي الكثير من الطيور الشتاء في المناطق الرطبة بمصر ما يجعلها مشتى دوليًا مهمًا للطيور المائية.

كما استعرضت الاحتفالية جهود وزارة البيئة لتقليل حدة المخاطر التي تواجه الطيور المقيمة والمهاجرة، ويجرى التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء مراحل تنفيذ محطات مزارع طاقة الرياح بمناطق عبور الطيور لتقليل تأثيرها عليهم، كما تقوم الوزارة بتشديد إجراءات الرقابة لمنع الصيد الجائر وضبط المخالفين وإطلاق سراح الطيور التي يجرى ضبطها.

كما تعمل الوزارة على الاستفادة القصوى من موسم الهجرة، من خلال مشروع "صون الطيور الحوامة"، والذى يهدف للترويج لسياحة مشاهدة الطيور، والتي ستصبح أحد الروافد الأساسية للسياحة وهو ما يتم تنميته بالبرامج التدريبية التي يتم تنظيمها للمرشدين السياحيين البيئين وتجهيز نقاط للمشاهدة، بالإضافة إلى إنشاء موقع للترويج على شبكة الإنترنت.

يوافق اليوم العالمى للطيور المهاجرة السبت الثانى من شهري مايو وأكتوبر من كل عام ليشمل مسارات هجرة الطيور وعودتها إلى مواطنها.