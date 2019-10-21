ممثل القومي لبحوث الزراعة لـ"النواب": "انتو مركزين على البطاطس ليه؟".. والحصري يرد

كتب- أحمد علي:

قال محمود النجار، رئيس لجنة الحاصلات الزراعية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، إن اللجنة وافقت حتى الآن على استيراد 150 ألف طن تقاوى بطاطس، لافتا إلى أن دخول هذه الكمية إلى الأراضى المصرية يعتمد على احتياجات المزارع ونوع التقاوى المُستوردة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.

وأوضح النجار أن لجنة الحاصلات الزراعية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، معنية بدراسة الطلبات التى تُقدم لها مُستنديا، بشأن رخصة الاستيراد وتسجيل واعتماد الصرف واستيفاء الطلبات للأوراق اللازمة.

ووجه محمود النجار سؤاله لأعضاء لجنة الزراعة في البرلمان قائلا "إنتوا مركزين على البطاطس ليه"، ما أثار غضب النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وقال غاضبا: "المجلس يحدد ما يريد، وأنت مسئول مش من حقك تعترض على ما يريده المجلس".