"إفريقية النواب" تبحث تعزيز العلاقات مع جنوب السودان

القاهرة- أ ش أ:

عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة ملف جنوب السودان، في ظل المتغيرات الحالية، بحضور السفير أسامة الهادي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، والمستشار حسن النشار، مدير شئون جنوب السودان.

ووصف السفير أسامة الهادي، العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان بـ"المتميزة" على المستوى الرسمي، معربا عن الأمل في تعزيز العلاقات على المستوى التشريعي، خاصة من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب منتصف شهر ديسمبر القادم إلى جنوب السودان.

وأشاد بالخطوات التي تتبعها مصر لتعزيز التعاون مع جنوب السودان في العديد من المجالات والقطاعات، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء يعد شكلا من أشكال المساندة لجنوب السودان باعتبارها "دولة وليدة"، وأيضا قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنشاء العديد من المزارع النموذجية، والثروة الحيوانية.

وأضاف النائب رضوان، أن مصر قدمت إلى جنوب السودان منحة في مجال الري، وذلك من خلال حفر ستة آبار، بالإضافة إلى تقديم منح في مجال التعليم، ومنح الأزهر الشريف، وقطاع الصحة مثل "حملة 100 مليون صحة" لمكافحة فيروس "سى"، بالإضافة إلى إرسال 8 وحدات غسيل كلوى، إضافة إلى "العيادة المصرية " وما لها من أهمية ومحاولة تحويلها إلى مراكز طبية.

وأشار إلى المساعدات المقدمة في مجال شبكة الطرق والمواصلات، والبترول، وكذلك المشاركة في إعداد دستور جنوب السودان، والمساندة في المجال العسكري لدعم اتفاق السلام الموقع في سبتمبر العام الماضي "2018 " برعاية منظمة "ايجاد"، مؤكدا أهمية استغلال الدبلوماسية الشعبية في التقارب بين البلدين.​