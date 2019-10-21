بعد ساعات.. الأرصاد: أمطار متوقعة على القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المناطق الغربية وسيوة ومطروح تتعرض لأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصل إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين.

وأضاف عطا، لمصراوي اليوم الاثنين، أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من غد الثلاثاء تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درحات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وطالب عطا بضرورة القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق بسبب الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر؛ بسبب تكون الشبورة المائية.

وأعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، بداية من اليوم الاثنين ٢١ أكتوبر وحتى ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩.

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