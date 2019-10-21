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    عبدالعال: جامعة زويل كانت ستموت لولا تدخل الرئيس السيسي

    03:26 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    عبدالعال: جامعة زويل كانت ستموت لولا تدخل الرئيس السيسي

    الدكتور علي عبد العال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جامعة زويل كانت ستموت بموت العالم المصري الدكتور أحمد زويل وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطائها دفعة قوية.

    جاء ذلك خلال مناقشة المجلس بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

    وقال عبد العال: السيسي مهتم بالبحث العلمي، وأراد منح جامعة زويل البحثية دفعة قوية لأنها لو تركت لتموت بعد وفاة العالم أحمد زويل لتوقف الامدادات المالية لها".

    وأضاف أن الدولة تعمل على إحياء الجامعة مرة أخرى من خلال تعديل مشروع القانون الذي يمنحها الإشراف على الجامعة وما يأتيها من أموال سواء عامة أو تبرعات، وتابع "عايزكم تفرقوا بين الأشراف وحرية البحث العلمي.

    علي عبد العال السيسي جامعة زويل أحمد زويل مجلس النواب

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