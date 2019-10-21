عبدالعال: البحث العلمي في مصر بخير

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البحث العلمي في مصر بخير، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حقق طفرة في ضوء الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار عبد العال إلى أن هناك عمليات جراحية عالمية أجريت في مصر بأيادٍ مصرية، لافتا إلى أن السنوات الــ5 سنوات الأخيرة شهدت طفرة سواء في تصميم الجامعات أو الأوراق البحثية التي تنشر في المجلات البحثية العالمية.

وتابع: "نطمح للمزيد لكن نحن لسنا خارج المنظومة بل نحن موجودون ولنا تاريخ".