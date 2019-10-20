"مدبولي" و6 وزراء في احتفالية افتتاح أسبوع القاهرة الثاني للمياه

كتب- أحمد مسعد:

بدأت احتفالية وزارة الموارد المائية والري، مساء الأحد، افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه، في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه".

شارك في الاحتفالية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، وزير النقل كامل الوزير، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وعدد من الوزراء السابقين، وكبار رجالة الدولة.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، بما يعكس أهمية الموضوع للمجتمعات العربية والإقليمية، حيث يتم مناقشة موضوع الأسبوع من خلال 5 محاور تتعلق بندرة المياه، وتشمل الحد من أثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه، والأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه، ويضم كل محور العديد من الموضوعات المتنوعة.