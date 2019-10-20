نائب محافظ القاهرة: إخلاء 4 عقارات بعزبة المدابغ وتسكين 7 أسر بمدينة بدر
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالات وحصر قاطني منطقة عزبة المدابغ.
وقال فؤاد، في بيان، إن أعمال الحصر أسفرت حتى الآن عن إخلاء 4 عقارات وحصر قاطنيها وبلغ عدد الأسر المستحقة 7 أسر جرى تسكينهم بمنطقة بدر.
وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم إخلاء عدد 2 فرن و3 مقاهي و24 محلًا وصيدلية، وتجري تنفيذ أعمال الهدم وذلك في إطار الخطة الموضوعة لإخلاء المنطقة.
-
583
-
192
-
186
-
140
-
135
-
130
-
128
-
103
-
95
-
79