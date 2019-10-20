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    نائب محافظ القاهرة: إخلاء 4 عقارات بعزبة المدابغ وتسكين 7 أسر بمدينة بدر

    05:13 م الأحد 20 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالات وحصر قاطني منطقة عزبة المدابغ.

    وقال فؤاد، في بيان، إن أعمال الحصر أسفرت حتى الآن عن إخلاء 4 عقارات وحصر قاطنيها وبلغ عدد الأسر المستحقة 7 أسر جرى تسكينهم بمنطقة بدر.

    وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم إخلاء عدد 2 فرن و3 مقاهي و24 محلًا وصيدلية، وتجري تنفيذ أعمال الهدم وذلك في إطار الخطة الموضوعة لإخلاء المنطقة.

    إخلاء عقارات مدينة بدر أحمد فؤاد القاهرة

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