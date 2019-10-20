نائب محافظ القاهرة: إخلاء 4 عقارات بعزبة المدابغ وتسكين 7 أسر بمدينة بدر

انطلاق اليوم الأول لورشة دمج الشباب في إدارة البرنامج السكاني

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالات وحصر قاطني منطقة عزبة المدابغ.

وقال فؤاد، في بيان، إن أعمال الحصر أسفرت حتى الآن عن إخلاء 4 عقارات وحصر قاطنيها وبلغ عدد الأسر المستحقة 7 أسر جرى تسكينهم بمنطقة بدر.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم إخلاء عدد 2 فرن و3 مقاهي و24 محلًا وصيدلية، وتجري تنفيذ أعمال الهدم وذلك في إطار الخطة الموضوعة لإخلاء المنطقة.