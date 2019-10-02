حدث في 8 ساعات| البرلمان يستدعي الحكومة.. ومقترح برلماني "هدية للشعب"

كتب – محمود مصطفى:

شهد اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث على الساحة المحلية، بدأت بإعلان الدكتور علي عبدالعال استدعاء الحكومة للبرلمان، الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية: