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    حدث في 8 ساعات| البرلمان يستدعي الحكومة.. ومقترح برلماني "هدية للشعب"

    06:15 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    حدث في 8 ساعات| البرلمان يستدعي الحكومة.. ومقترح برلماني "هدية للشعب"

    حدث في 8 ساعات

    كتب – محمود مصطفى:

    شهد اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث على الساحة المحلية، بدأت بإعلان الدكتور علي عبدالعال استدعاء الحكومة للبرلمان، الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس.

    ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية:

    وزارة التموين البطاقات التموينية مصطفى مدبولي مجلس النواب علي عبدالعال هشام يونس وزارة الصحة

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