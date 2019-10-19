البابا تواضروس يصل "ليون" ضمن جولته الرعوية بأوروبا

ليون - أ ش أ:

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم إلى مدينة ليون الفرنسية، في إطار جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح اليوم - إن الكنائس القبطية في ليون تتبع إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا ويرعاها نيافة الأنبا لوقا.

وأضاف أن البابا تواضروس والوفد المرافق زار كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدين مارقوريوس ومارمينا والقديس الأنبا أنطونيوس، لافتا إلى أن رئيس أساقفة ليون للكنيسة الكاثوليكية الكاردينال فيليب بارباران، جاء للترحيب بقداسة البابا تواضروس.

وأوضح أن البابا تواضروس قدم لرئيس أساقفة ليون للكنيسة الكاثوليكية أيقونة العائلة المقدسة هدية وتسلمها الكاردينال بفرح ورفعها بكلتا يديه إلى أعلى تعبيرًا عن اعتزازه بها.

كما قدك البابا شرحًا لمدلولات محتويات الأيقونة وهي الأربع سمكات التي تشير للبشائر الأربعة، والأهرامات التي ترمز للحضارة المصرية ونهر النيل الذي يرمز لخصوبة أرض مصر.