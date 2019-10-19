طالب يشهر "مطواة" في وجه طالبات ابتدائي بمدينة نصر.. والتعليم تُعلق

كتب – أسامة علي:

علق الدكتور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على واقعة إشهار طالب بالصف الثاني الثانوي بمجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر، آلة حادة "مطواة" في وجه تلاميذ داخل المدرسة.

وقال أولياء أمور، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أحد الطلاب بالمدرسة الثانوية بمجمع الملك فهد بمدينة نصر، أشهر مطواة "قرن غزال" في وجه طالبات بالصف الرابع الابتدائي، مما دعاهم إلى استدعاء الشرطة وبدورها حررت محضرًا ضد الطالب.

وأوضح مدير مديرية "تعليم القاهرة"، أن أولياء الأمور، حرروا محضرًا ضد الطالب، فيما شكلت المدرسة لجنة للتحقيق في الواقعة لإصدار قرارها بالفصل النهائي أو المؤقت لمدة أسبوع، حسبما ترى اللجنة.

ولفت إلى أن القضية اتخذت مسارا بعيدا عن المدرسة أو الوزارة وأصبحت في يد جهات التحقيق بالنيابة، موضحا أن ولي أمر الطلاب قام بسحب ملف نجله من المدرسة.

وعن قرار تحويل الطالب من مدرسة الملك فهد إلى مدرسة أخرى، أكد "عطية"، أن هذا الكلام غير صحيح، إذ أن الطالب لم يقدم ملفه في أي مدرسة أخرى حتى الآن.