برلماني: 2 مليار جنيه إجمالي المعروض بالسوق من قطع الغيار "المغشوشة" للسيارات

كتب - أحمد علي:

قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قطع غيار السيارات المزيفة، تُعد السبب الرئيسي في انتشار حوادث الطرق خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير كشفت أن حجم الاقتصاد الموازي لقطع غيار السيارات المغشوشة يقدر ب2 مليار جنيه.

وأوضح "زين الدين" في بيان له اليوم السبت، أن تيل الفرامل المغشوش على وجه الخصوص يمثل كارثة ويتسبب في الكثير من الحوادث، فالتجار يقومون بتزويد المقلد بنسبة كبيرة من النحاس؛ مما يجعله يتآكل سريعًا بمجرد السير لمسافات طويلة، وتلف قطع أخرى من السيارة.

وأكد أن إجمالي قطع الغيار المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصري، بلغت أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق، مما يهدد الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، موضحًا أن غلاء قطع الغيار لدى العملاء السبب الرئيسي في التوجه لشراء القطع المقلدة والمغشوشة.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات، بل وصل البيع لقطع غيار السيارات أونلاين، مما يتسبب بنسبة عالية جداً من حوادث الطرق.

وأضاف أن هذا يندرج تحت مسمى "الغش التجارى"، ونعاني من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولاً حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية، وهذا يتطلب إحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.