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مجلس كنائس الشرق الأوسط: نرفع الصلاة من أجل استقرار لبنان

08:15 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
مجلس كنائس الشرق الأوسط: نرفع الصلاة من أجل استقرار لبنان

مجلس كنائس الشرق الأوسط

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط أنه يرفع الصلاة من أجل كرامة الإنسان في لبنان واستقرار مجتمعه والتزام مسؤولية الخير العام.

وذكر بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الجمعة، أنه "في اللحظة التي يشتعل فيها لبنان من حرقة الناس ووجعهم، نرفع الصلاة من أجل كرامة إنسان لبنان واستقرار مجتمعه، كما ونصلّي ليُلهِم الرب ضمير القائمين على شئون البلاد لخدمة الخير العام".

وتابع البيان "لبنان الرسالة لطالما كان منارة مضيئة في هذا الشرق، لذا وفي حمأة غضب الناس ندعو جميع شركائنا وأصدقائنا في العالم لرفع الصلوات على نية هذا البلد وشعبه".

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