وزير الإسكان يتابع الخطوات التنفيذية لتطوير ميدان التحرير

كتب_ محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير ميدان التحرير، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واستشاري المشروع، والجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع.

وأشار الوزير في بيان اليوم، إلى أن تطوير ميدان التحرير، الذي يُعد أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، ليكون أحد المزارات الأثرية والسياحية، يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثرى، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" الجاري تنفيذه حالياً وليشكلا معاً "العاصمة الجديدة".

وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع استعراض النظام الإنشائي للمسلة التي سيتم نقلها إلى ميدان التحرير، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون، وأعمال تنسيق الموقع، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز.

وأضاف أنه: تم التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع، وتوزيع الأدوار والمسئوليات، وتم التوجيه بوضع جدول زمنى تفصيلى لتنفيذ الأعمال بالمشروع، وتم التشديد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن.