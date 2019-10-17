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    التموين: 8 مليار جنيه استثمارات متوقعة في المنطقة اللوجستية بدمنهور

    04:24 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    التموين: 8 مليار جنيه استثمارات متوقعة في المنطقة اللوجستية بدمنهور

    وزارة التموين

    كتب- محمد سامي:

    قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية على أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية بدمنهور يصل لحوالى 8 مليارات جنيه.

    وأضاف عشماوي، خلال قيام وزير التموين ومحافظ البحيره بوضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمدينة دمنهور وإقامة منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة، أن المشروع مقام على مساحة 96 فدانا ويشمل سوق تجاري وأماكن مطاعم وأماكن مخصصة للأسواق المفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها ومراكز خدمة بالإضافة إلى إنشاء ملاعب رياضية واستراحات وكل ما يلزم العاملين بالمشروع من وسائل معيشية وترفيهية، وسيتم طرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع وعدم السماح ببيع الأراضى الخاصة للمنطقة.

    وأكد عشماوي أنه جرى اختيار محافظة البحيرة لإقامة ثلاث مشروعات جديدة تجارية ولوجستية وجملة بمساحة إجمالية 86 فدان وباستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه.

    وقال عشماوي ان المنطقة اللوجستية تنفذها شركة "أو سي ال " وهي شركة مصرية دنماركية بتكلفة تقترب من 1.5 مليار جنيه ومنطقة تجارية ترفيهية تنفذها شركة MWS بتكلفة 5 مليار جنيه وسوق جملة وأنشطة تجارية .

    وأكد حازم الديب شركة المنظمة والمطور التجاري للمشورع، أن مول العروبة سيتم انشاءه على 4 مراحل: مرحلة أولى 15 شهرا، والمرحلة الثانية 30 شهرا والمرحلة الثالثة 40 شهرا، والمرحلة الرابعة 48 شهرا بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه تضم منطقة تجارية وسلاسل تجارية و توكيلات سيارات ومنطقة بنوك و مجمعات ترفيهية وتوفر 17 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

    وأضاف أن "المول التجاري يضم 3 آلاف عامل يومي محطة خدمة سيارات ومول كارفور".

    وزارة التموين إبراهيم عشماوي المنطقة اللوجستية دمنهور

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