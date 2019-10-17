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    ​طلاب "الطب العسكري" يهدون السيسي درع الكلية: "نقف خلف قيادتكم الرشيدة"

    02:17 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    ​طلاب "الطب العسكري" يهدون السيسي درع الكلية: "نقف خلف قيادتكم الرشيدة"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    أهدى طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي درع الكلية ؛ تعبيرا عن انتمائهم وولائهم للوطن ووقوفهم خلف القيادة الرشيدة .

    ووجه أحد الطلاب كلمة لرئيس الجمهورية قال خلالها "السيد الرئيس إننا حين شرفنا بالالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة قد أخذنا على عاتقنا أعظم وأشرف مهمتين هما حماية الوطن والدفاع عن أرضه، ومعالجة وتخفيف الآلام عن أبنائه، واليوم ومع تخرج أول دفعة فنحن على أتم الاستعداد أن نؤدي مهمتنا على الوجه الذي يعزز من شأن ومكانة هذا الوطن".

    وأضاف: "سيادة الرئيس إننا نعاههدكم أن نكون على قدر المسؤولية تطبيقا لما تعلمناه وتحقيقا لشعار كليتنا، وبهذه المناسبة يسعدنا ويشرفنا أن نهدي لسيادتكم درع كلية الطب بالقوات المسلحة تعبيرا عن انتمائنا وولائنا لوطننا ووقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة".

    وحرص الرئيس السيسي على تسلم الدرع ومصافحة الطلاب.

    السيسي طلاب الطب العسكري القوات المسلحة كلية الطب

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