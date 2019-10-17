بينها تخفيض أسعار التذاكر.. "مصر للطيران" تعلن عن 4 خدمات جديدة

كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح برامج جديدة بالتعاون مع شركة OptionTown في مجال السفر تهدف إلى خدمة الركاب والتي تتضمن تخفيضات على أسعار التذاكر وتعلية درجة السفر وغيرها.

وتُوفر شركة OptionTown في الوقت الحالي لركاب مصر للطيران عدد من الخدمات التي ترتقي بمستوى سفر، ومن بينها إمكانية الحصول على تخفيضات على تذاكر السفر عند شراء عدد من تذاكر السفر المختلفة الوجهات في نفس الوقت، وخدمة إمكانية رفع درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال مقابل رسوم مخفضة، وإمكانية شراء الوزن الإضافي برسوم مخفضة وكذلك إمكانية شراء المقاعد المفضلة قبل الرحلة.

صرح ساشين جويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OptionTow، بأن الشركة مهتمة بتطوير شراكتها مع مصر للطيران والتي تتضمن طرح 4 خدمات جديدة للسفر تهدف إلى جعل تجربة سفر الراكب أكثر متعة.