أمطار بالصعيد واضطراب ملاحة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب - محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة أيام (الخميس، الجمعة، السبت).

أوضحت الهيئة، في بيان، أنه من المقرر أن يسود الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة علي الوجة البحري والقاهرة حار جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الروية في الشبوة المائية صباحًا علي مناطق شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار علي مناطق سيناء وجنوب البلاد، والرياح معتدله تنشط علي جنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية العظمي 27 والصغري 22، وتسجل درجات الحراره على الوجه البحري والقاهرة العظمي 31 والصغري 22، وجنوب سيناء والغردقة العظمي 36 والصغري 26، وشمال الصعيد العظمي 34 الصغري 23.

كما يسود طقس معتدل يوم الجمعة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الررية في الشبوة المائية صباحًا علي مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدله تنشط علي جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 27 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 والصغرى 22، والوجه البحري والقاهرة العظمى 31 والصغرى 22، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 35 والصغرى 26.

وتسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 23، أما محافظات جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فالعظمى 39 والصغرى 26.

أما طقس بعد غدٍ السبت، فمعتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارى على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتسجل درجات الحرارة السبت على السواحل الشمالية الغربية العظمى 29 والصغرى 21، الوجه البحري والقاهرة العظمى 30 والصغرى 22، وجنوب الصعيد وشلاتين العظمى 39 والصغرى 28.​