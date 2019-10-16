حدث في 8 ساعات| دفعة جديدة بالحربية والبحرية.. وضبط سائح تسلق خوفو
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها التصديق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية لصالح الكلية الحربية، ولقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بوزير الخزانة الأمريكي، وضبط سائح تسلق هرم خوفو.
ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية:
الخبر التالى:"توقف الأمطار".. الأرصاد تكشف توقعات طقس نهاية الأسبوع
الأخبار المتعلقة
-
كامل الوزير: المشروعات الضخمة أنجزتها أيادٍ مصرية في تجربة فريدة ومتميزة
-
بالشروط.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة للكلية الحربية
-
"قلت لهم انتوا مش وحشين" .. الوزير: نجحت في استعادة الثقة للعاملين
-
كامل الوزير: انفقنا 287 مليار جنيه على مشروعات تنموية في سيناء
-
بعد مرحلة الفقر المائي.. وزير النقل: إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر
-
وزير النقل يصدر حزمة جديدة من التسهيلات لأصحاب السفن والحفارات
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
588
-
407
-
394
-
264
-
206
-
202
-
144
-
110
-
105
-
94