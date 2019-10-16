حدث في 8 ساعات| دفعة جديدة بالحربية والبحرية.. وضبط سائح تسلق خوفو

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها التصديق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية لصالح الكلية الحربية، ولقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بوزير الخزانة الأمريكي، وضبط سائح تسلق هرم خوفو.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية: