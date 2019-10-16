أطفال الأسمرات يستقبلون أعضاء لجنة إسكان النواب بهتاف "تحيا مصر"

كتب- ميرا إبراهيم:

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، منذ قليل، منطقة حي الأسمرات "تحيا مصر"، للوقوف على ما تم إنجازه للمواطنين الذين كانوا يسكنون العشوائيات، وتفقدت اللجنة خلال الزيارة العديد من المنشآت والخدمات بحي الأسمرات.

وشهدت الجولة البرلمانية، تفقد مجمع التدريب المهني والتكنولوجي بحي الأسمرات الخاص بصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، ومصنوعات الحرف اليدوية والتراث المصري، وقصر ثقافة مدينة تحيا مصر، ومركز الشباب والملاعب، والحضانة، ومصنع طيبة للسبح، وتفقد بعض الوحدات السكنية، وسط التفاف المواطنين الذين رحبوا بالوفد البرلماني، كما تفقدوا بعض الأعمال الجاري تنفيذها.

وشهدت جولة لجنة الإسكان بالبرلمان، بحسب بيان، في ملاعب مركز الشباب، تفاعل وحماس من عشرات الأطفال المتواجدين، والذين هتفوا مرددين "تحيا مصر".

وأشاد الوفد البرلماني بإنجاز الدولة حي الأسمرات وإنقاذ الأسر من خطر العشوائيات، وبحرص الدولة علي توفير حياة كريمة وآدمية لهؤلاء المواطنين ونقلهم في وحدات سكنية مجهزة أفضل تجهيز، وتوفير كل الخدمات والمرافق ومدارس وملاعب وغيرها.

وضم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسري المغازي، كيل اللجنة، وخالد عبد العزيز فهمي، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوي، وإسماعيل نصر الدين، ومحمد العقاد، ومحمد ماهر حامد.