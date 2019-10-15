البابا تواضروس يزور مقر البرلمان الأوروبي

القاهرة - أ ش أ:

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، البرلمان الأوروبي، حيث كان في استقباله رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولى.

وذكرت وزارة الخارجية أن البابا بدأ صباح اليوم الثلاثاء زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في زيارة رعوية لتدشين كنيسة العذراء والرُسل بمدينة "لوفن" والكنيسة الارثوذكسية في مدينة "أنتويرب".

وكان في استقبال البابا في بروكسل السفير خالد البقلي، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج ورئيس بعثة مصر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.

كما استقبل البابا كل من مانفريد فيبر رئيس كتلة الأحزاب الشعبية الأوروبية، وإراتشيا جارسيا بيريز رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين.

كما حضر غداء عمل مع مجموعة العمل البرلمانية المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان في البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي البابا خلال زيارته إلى بروكسل بالمسئولين في الحكومة البلجيكية لتقديم الشكر على الاعتراف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية ضمن الكنائس المُعترف بها في بلجيكا.