وزير الكهرباء يؤكد لرؤساء الشركات ضرورة تحري الدقة في القراءات لتلافي أخطاء الفواتير

كتب- محمد صلاح:

اجتمع صباح اليوم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9، للوقوف على مستجدات خطط التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه الشركات التي تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وشدد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات وتحري الدقة في القراءات والتحصيل، لتلافي أخطاء الفواتير، والقضاء على شكاوى المواطنين.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أكد على أهمية إنتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها.

وشدد شاكر أيضًا على ضرورة تكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي،كما أكد خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مشددًا على جودة وسرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، إضافة إلى جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وأكد على الدور الهام الذي تقوم به شركات التوزيع حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكد وزير الكهرباء على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل كافة الإجراءات داخل الشركات، مشددا على الاهتمام بخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك.

ونوه أيضًا على ضرورة التعامل مع المواطنين بمنتهى الإهتمام والتقدير، مع إمكانية تنظيم دورات تدريبية وخاصة للمحصلين لكيفية التعامل مع الجمهور،كما أكد أيضاً على ضرورة التعاون مع شركة شعاع وذلك لتحقيق الصالح العام.

وفى نهاية الإجتماع وجه وزير الكهرباء بسرعة تغيير العدادات الميكانيكية الحالية إلى عدادات مسبوقة الدفع، في إطار الإهتمام الذي يوليه القطاع لتقدير الاستهلاك الحقيقى للمواطنين ضمن خطة الدولة للتحول إلى منظومة العدادات التكنولوجية الحديثة والشبكات الذكية.

وأكد على الاهتمام بمشروع تطوير القرى، ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير 145 قرية على مستوى الجمهورية بأعلى مستويات للجودة.

جدير بالذكر أنه استمرارًا لهذا الجهد، اجتمع الدكتور شاكر مساء أمس مع رئيس مجلس إدارة شركة "شعاع للخدمات العامة" وممثلي الشركة، لمتابعة دقة قراءة العدادات، والتي تم إسنادها للشركة بعدد من المناطق على مستوى التسع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأكد شاكر على أهمية الدور الذي تقوم به شركة شعاع حيث تم إسناد عملية قراءة العدادات لهم، للتأكد من أخذ القراءات بطريقة صحيحة ودقيقة ومنتظمة حفاظًا على حقوق المواطنين.

وناقش شاكر خلال الإجتماع كيفية القضاء على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة، لانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها، حيث تم استعراض الآلية الجديدة التس يتم تجربتها وذلك من خلال تصوير العدادات للتحقق من صحة ودقة وانتظام القراءة.

جدير بالذكر أن مثل تلك اللقاءات تأتي في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.