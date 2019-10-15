خطة طوارئ.. ننشر استعدادت القابضة للمياه بالبحر الأحمر لمواجهة السيول

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة، تابع خطة الطوارئ التى وضعتها الشركة بالبحر الأحمر لمواجهة مخاطر السيول أو الأزمات فى حالة حدوثها، والتي تحتوي على تصور شامل من التأمين الفني لشبكات المياه والصرف الصحي وتأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه "خط الكريمات وخط قنا" من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين، إضافة إلى تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة وإعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب على مدار الساعة.

وأكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، على إنهاء إجراءات الصيانة الكاملة لشبكات الصرف الصحي وغرف الصرف الرئيسية الخاصة بالشركة، والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمجالس مدن المحافظة لمواجهة أي طوارئ، إضافة إلى التواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة.

وأشار إلى تسخير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيله ومركبات مجهزة لعمليات الإنقاذ والإصلاح وتشمل المعدات الطلمبات الغاطسة وسيارات شفط مياه السيول، إضافة إلى الحفارات ومولدات القوى وسيارات كسح الصرف الصحي وسيارات نقل المياه.

وأضاف أنه أصدر تعليمات بإعداد وتهيئة فرق عمل من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال بكافة المناطق، على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة.