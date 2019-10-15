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اليوم.. ندوة حول "دور المرأة في مواجهة الإرهاب" بالأوبرا

03:46 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
اليوم.. ندوة حول "دور المرأة في مواجهة الإرهاب" بالأوبرا

دار الأوبرا المصرية

(مصراوي):

تنظم دار الأوبرا المصرية بوزارة الثقافة ندوة عامة بعنوان "دور المرأة فى مواجهة الإرهاب"، اليوم الثلاثاء.

وتستضيف الندوة، الكاتبتين منى رجب وسارة السهيل والدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكري الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، كما يتناول الحديث التأكيد على دور المرأة في بناء جيل يتمسك بقيم المواطنة وضرورة مضاعفة الجهود الرامية للتوعية بخطورة التطرف.

دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة الإرهاب مجدي صابر

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