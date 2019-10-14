الوفد: نرفض الغزو التركي لسوريا.. واردوغان ارتكب جرائم ضد الإنسانية

كتب- محمد نصار:

أكد حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، أن الغزو التركي للأراضي السورية أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أن رجب طيب أردوغان رئيس تركي اتفق مع أمريكا على احتلال الأراضي السورية مقابل استقبال الدواعش والإرهابيين الذين ترفضهم دولهم على الأراضي التركية.

وأضاف قوطة، في بيان، اليوم الاثنين، أن مصر لها موقف ثابت وداعم للأشقاء في سوريا ضد الغزو التركي، موضحًا أن تركيا حررت الدواعش والإرهابيين من داخل السجون السورية كما أنها تتحمل المسئولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي تحدث نتيجة إطلاق النار على الأطفال والعزل المدنيين داخل الأراضي السورية.

وطالب رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، بضرورة تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسئوليته تجاه ما يحدث في سوريا، مطالبًا بتوقيع عقوبات دولية ضد اردوغان بسبب حربه على دمشق.

وأشار إلى أن ما يحدث في سوريا لا يمكن تقبله بأي حال من الأحوال، كما أن وحشية اردوغان أصبحت أمرًا واضحًا للجميع طالما اعتدى على الأارضي السورية وقتل الأطفال والمدنيين.