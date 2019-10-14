جولة مفاجئة لوزيرة البيئة في المنطقة الصناعية بالفيوم

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان": أمطار شديدة ومتوسطة في هذه الأماكن حتى

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة الفيوم بدأتها بالتوجه لفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة ومتابعة خطة سير العمل، حيث استمعت لشرح أحد العاملين عن كيفية تنفيذ ندوات توعوية للمرأة، حيث وجهت بضرورة تناول بعض الندوات للمبادرة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالنوادي والمدارس بالمحافظة.

وزات فؤاد، في إطار الزيارة، جولة مفاجئة للمنطقة الصناعية كوم أشيم بالفيوم في إطار المتابعة المستمرة لمدى التزام المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات البيئية.

وفي بداية الجولة، تفقدت الوزيرة أحد المصانع المتخصصة في إعادة تدوير الكرتون ووجهت بضرورة إزالة كافة المخالفات البيئية والالتزام بالاشتراطات البيئية ومنها إزالة مخلفات المصنع أولًا بأول.

وتوقفت الوزيرة بمنطقة بها مخلفات من الكرتون واستمعت لشرح أحد الفلاحين الذي يجمع الكرتون ويبيعه لمصانع إعادة التدوير، الأمر الذي يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي من ذلك، ووجهت الوزيرة بإقامة مشروع يعتمد على هذه الفكرة لأهالي المنطقة لضمان توفير فرص عمل بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا.

كما تفقدت فؤاد، مصنعًا للألياف الصناعية ووجهت بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية خلال العملية الإنتاجية، وضرورة وضع خطة لرفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية وإلزام تلك المصانع بتنفيذ هذه المحطات خلال 3 أشهر.

كما تفقدت دكتورة ياسمين فؤاد، إحدى الجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني للاستفادة من قش الأرز المجمع من الشرقية وكفرالشيخ، مشيدة بوعي الفلاحين بالمنطقة لأهمية قش الأرز واستخدامه كعلف للحيوانات ووجهت فرع جهاز شئون الييئة بالفيوم بمساعدة هؤلاء المزارعين لتوسعة نشاطهم الصديق للبيئة.