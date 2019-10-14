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اليوم.. لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش التقرير الدوري الأول لدولة الإمارات

01:28 ص الإثنين 14 أكتوبر 2019
اليوم.. لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش التقرير الدوري الأول لدولة الإمارات

الجامعة العربية

(مصراوي):

تعقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة أمس الأحد، بأن اللجنة التي ستعقد على مدى يومين ستشهد جلسة استماع لبعض منظمات المجتمع المدني الإماراتية، وفق الإجراء المعمول به في اللجنة في هذا الخصوص.

وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة، إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدولة الطرف لأحكام الميثاق، كما تعتزم اللجنة عقد جلسات عمل على هامش أعمال الدورة لوضع ما تراه من ملاحظات على التقرير وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

الجامعة العربية لجنة حقوق الإنسان العربية الإمارات

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