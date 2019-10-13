السيسي للمصريين: "والله والله والله، حقي هاخده عند ربنا"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من إيجاد حل لأزمة سد النهضة، مضيفًا: "لازم نوجد حل في أزمة سد النهضة، إحنا واخدين بالنا من نفسنا أوي مش في المياه بس، ودي القضية اللي إحنا محتاجين نشرحها للناس، فكر الدولة مختلف تمامًا عن فكر الإنسان اللي ماشي في الشارع".

وتابع خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الدولة بتحل تحديات بتقابلها على مستوى قومي ووطني، كنا بنقول هنحل الكهرباء إزاي من 3 سنوات، قسمًا بالله اللي اتعمل فيكي يا مصر ما يتعمل في 20 أو 30 سنة، اللي هيحاسبني عليه، والله والله والله، حقي هاخده عند ربنا".

واكمل: "النهاردة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مستعد يصدر لأفريقيا وآسيا وقبرص واليونان، ولينا ربط مع ليبيا ومع الأردن، مين اللي عمل ده، أنتم يا مصريين".​