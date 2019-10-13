  • عاجل:إحالة أوراق الإرهابي الليبي "عبد الله المسماري" للمفتي بقضية حادث الواحات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الندوة التثقيفية انتخابات تونس العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    السيسي للمصريين: "والله والله والله، حقي هاخده عند ربنا"

    01:59 م الأحد 13 أكتوبر 2019
    السيسي للمصريين: "والله والله والله، حقي هاخده عند ربنا"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من إيجاد حل لأزمة سد النهضة، مضيفًا: "لازم نوجد حل في أزمة سد النهضة، إحنا واخدين بالنا من نفسنا أوي مش في المياه بس، ودي القضية اللي إحنا محتاجين نشرحها للناس، فكر الدولة مختلف تمامًا عن فكر الإنسان اللي ماشي في الشارع".

    وتابع خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الدولة بتحل تحديات بتقابلها على مستوى قومي ووطني، كنا بنقول هنحل الكهرباء إزاي من 3 سنوات، قسمًا بالله اللي اتعمل فيكي يا مصر ما يتعمل في 20 أو 30 سنة، اللي هيحاسبني عليه، والله والله والله، حقي هاخده عند ربنا".

    واكمل: "النهاردة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مستعد يصدر لأفريقيا وآسيا وقبرص واليونان، ولينا ربط مع ليبيا ومع الأردن، مين اللي عمل ده، أنتم يا مصريين".​

    السيسي سد النهضة الندوة التثقيفية القوات المسلحة نصر أكتوبر

    الخبر التالى:

    بالصور.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والملاك بدرافي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان