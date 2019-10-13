"الحقيقة والتحدي".. فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية

كتب- محمد نصّار:

عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31 فيلما تسجيليا بعنوان "الحقيقة والتحدي" والذي يوضح مدى التحديات التى واجهتها مصر، مشيرا إلى أن أكبر نموذج على قدرة المصريين في مواجهة التحدي وصنع المعجزات هو عندما تعرضت مصر لهزيمة حرب يونيو عام 1967، واحتل العدو أرض سيناء، والعالم اعتقد أن مصر أصبحت جثة هامدة، ورغم ذلك رفعت مصر شعار "لا شئ يعلو فوق صوت المعركة"، وبدأت المسيرة لإعادة بناء القوات المسلحة وحولت مصر اقتصادها لاقتصاد حرب، حيث كبد الجيش المصري خسارة كبيرة للعدو خلال حرب الاستنزاف.

وأوضح أن الإرادة هي "تجميع قوتك ولا شئ يوقفك عن التحديات" وهو ما حدث خلال الإعداد لحرب أكتوبر عام 1973، حيث كانت مصر تعرف طريقها وهدفها في مواجهة التحدي.

ونوه الفيلم بأن حرب أكتوبر هو اليوم الذي تكاتف فيه الجيش المصري مع الشعب لتحقيق أكبر هزيمة للأعداء، والذي استعادت فيه الأمة العربية والمصرية كرامتها.

واستعرض الفيلم إنجازات الرئيس محمد أنور السادات في الحرب والسلام، واسترداد باقي الأرض المحتلة، حيث أشار إلى الزيارة التاريخية للزعيم الراحل السادات التاريخية إلى إسرائيل والتي توجت في نهايتها باتفاقية كامب ديفيد.

كما استعرض الفيلم التسجيلي مواجهة مصر للإرهاب بكافة أشكاله، وكذا مسيرة البناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى شهدت التعمير في كافة مرافق الدولة جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه.​