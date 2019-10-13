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البابا تواضروس يدشن كاتدرائية جديدة في فرنسا.. اليوم

05:00 ص الأحد 13 أكتوبر 2019
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية جديدة في فرنسا.. اليوم

البابا تواضروس الثاني

كتب مصطفى علي

يدشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأحد، كاتدرائية جديدة في فرنسا، كما سيترأس القداس بصحبة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.

والتقى البابا أمس، المصريين والأجانب بكاتدرائية العذراء والملاك رافائيل بدرافي- فرنسا، وألقى عظة عن الوطن مصر وكذلك عن الحكمة.

بدأ اللقاء بصلاة العشية، ألقى بعدها الأنبا مارك كلمة ثم قدمت نبذة عن تاريخ مقر المطرانية بدرافي.

ورتل فريق الكورال مجموعة من الترانيم بأداء فني راقٍ. وعلق البابا قائلًا: "صوت الكورال كأنه قادم من السماء."

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها البابا حاليًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي. ومن المقرر أن تمتد جولته الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

البابا تواضروس الثاني كاتدرائية جديدة فرنسا الأنبا مارك
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