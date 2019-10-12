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    وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

    01:33 م السبت 12 أكتوبر 2019
    وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

    الدكتور عاصم الجزار

    كتب- محمد عبدالناصر:

    عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٤٠ ألف فدان.

    وتابع الوزيران، أعمال مد شبكات الجهد الفائق داخل النفق الذى يربط بين محطات نقل الكهرباء الـ٣ بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.

    وأوضح وزير الإسكان، لأول مرة في مصر، يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما هو الحال في المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.

    عاصم الجزار وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية الكهرباء

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