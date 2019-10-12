اجتماع طارئ للجامعة العربية للرد على العدوان التركي.. أخبار متوقعة

القاهرة- مصراوي:

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية العرب؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. يُعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناء على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الحالية.

القاهرة.. يَعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة ندوة تعريفية عن المسابقة المعمارية المفتوحة لاختيار أفضل الأفكار للمشاريع التي يمكن تنفيذها لتمثيل مصر في مسابقة بينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته الـ 17 والتي يتم افتتاحها في 26 مايو 2020 وحتى 29 نوفمبر 2020، وذلك ببيت المعمار بدرب اللبانة بالقلعة.

القاهرة.. تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلًا صوفيًا، على مسرح الجمهورية، لفرقة أبناء المرعشلي السورية (الرضوان) للإنشاد الصوفي، وتقدم الفرقة في حفلها -بإشراف المنشد عبد القادر المرعشلي- مجموعة من أروع الابتهالات والقصائد الدينية والمدائح النبوية لكبار المنشدين السوريين.

القاهرة.. يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو هشام جبر، ومشاركة عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة، حفلًا موسيقيًا، بعنوان "اتجاه رومانسي"، وذلك في الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة.. تبدأ دار الأوبرا المصرية، في النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية بعد أن نجحت في تجديد التعاقد للعام العاشر على التوالي، حيث تبث أوبرا "توراندوت" للموسيقار الإيطالي الشهير "جاكومو بوتشيني"، وذلك في السابعة مساءً على المسرح الصغير.

عواصم العالم.. يلتقي منتخبا جورجيا وأيرلندا، في الثالثة عصرًا، كما تلتقي منتخبات الدنمارك وسويسرا، جزر فاروه ورومانيا، البوسنة والهرسك وفنلندا في السادسة مساءً، فيما تلتقي منتخبات ليشتنشاين وأرمينيا، إيطاليا واليونان، مالطا والسويد، النرويج وإسبانيا، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار تصفيات أمم أوروبا.