صور| إحباط تهريب أدوية السرطان مع راكب سعودي بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية كبيرة من أدوية السرطان، أخفاها راكب سعودي الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من إيطاليا؛ لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وأوضحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من مالبنسا، اشتبهت السلطات في راكب سعودي، وبتفتيش حقائبه، وضُبط بحوزته كمية الأدوية الخاصة بمرض السرطان، عبارة عن 308 عبوات أدوية السرطان من حقن وشرائط أدوية وأمبولات وغيره مخبأة بين طيات الملابس.

قرر إبراهيم عبد اللطيف اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.​