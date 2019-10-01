الخميس.. دار الأوبرا تفتتح معرضًا جماعياً احتفالا بعيدها الـ 31

القاهرة - أ ش أ:

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء بعد غد الخميس، معرضا جماعيا بعنوان: "في حب الأوبرا" لعدد من التشكيليين المصريين والعرب والأجانب، يقام بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير للفنون التشكيلية.

ويستمر المعرض، الذي يقام ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 31 لدار الأوبرا المصرية، حتى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ويضم أكثر من 100 عمل فني متنوع، ويجمع ألوانا من الاتجاهات والمدارس التشكيلية كما يصاحبه ندوة بعنوان: "الفن حياة" تقام في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة صلاح طاهر، وتستضيف الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك، الدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي، والفنان الدكتور طه القرني ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية لعازف العود هاني الجيزاوي.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "في حب الأوبرا" يستضيف إلى جانب المبدعين المصريين فنانين من دول الكويت، العراق، السعودية، السويد، الجزائر، سوريا، اليمن، تونس وفلسطين.