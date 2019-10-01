  • عاجل:أول وفاة بسبب الفسيخ الفاسد.. وارتفاع عدد مصابي الإسكندرية لـ32

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    الخميس.. دار الأوبرا تفتتح معرضًا جماعياً احتفالا بعيدها الـ 31

    09:38 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    الخميس.. دار الأوبرا تفتتح معرضًا جماعياً احتفالا بعيدها الـ 31

    دار الأوبرا المصرية

    القاهرة - أ ش أ:

    يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء بعد غد الخميس، معرضا جماعيا بعنوان: "في حب الأوبرا" لعدد من التشكيليين المصريين والعرب والأجانب، يقام بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير للفنون التشكيلية.

    ويستمر المعرض، الذي يقام ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 31 لدار الأوبرا المصرية، حتى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ويضم أكثر من 100 عمل فني متنوع، ويجمع ألوانا من الاتجاهات والمدارس التشكيلية كما يصاحبه ندوة بعنوان: "الفن حياة" تقام في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة صلاح طاهر، وتستضيف الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك، الدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي، والفنان الدكتور طه القرني ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية لعازف العود هاني الجيزاوي.

    تجدر الإشارة إلى أن معرض "في حب الأوبرا" يستضيف إلى جانب المبدعين المصريين فنانين من دول الكويت، العراق، السعودية، السويد، الجزائر، سوريا، اليمن، تونس وفلسطين.

    هذا المحتوى من

    دار الأوبرا المصرية مجدي صابر الفنون التشكيلية معرض في حب الأوبرا

    الخبر التالى:

    "بيتك".. تعرف على خدمات "التضامن" المقدمة للمسنين بدور الرعاية -فيديو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان