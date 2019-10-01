عبدالعال للنواب: "أعاهدكم أن يكون المجلس ساحة رحبة للرأي والرأي الآخر"

كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

استهل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأخير، بقوله إن البرلمان يدخل دور الانعقاد الأخير برصيد ضخم من إنجازات سابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

وبدأ عبدالعال بقوله: "باسم الله، وبتوفيقه نبدأ".

وأوضح عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مجلس النواب بذل كثيرا من الجهد والعطاء المتميز المستند للفكر المستنير، موجها حديثه للنواب:

"جعلتم من حب مصر قِبلتكم، ومن الحكمة أساسًا لقراراتكم. أهنئكم على هذا الأداء وما تحقق من تشريعات والإسهام في البنية الأساسية في البلاد التي استهدفت بناء دولة قوية".

وأضاف: "الجهد الذي تم بذله يملؤنا ثقة، ويضاعف من قدراتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا تحتاج إلى حلول وتحقيق آمال الشعب الذي منحنا ثقته".

مؤكدا أنه لم يدخر جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية: "ما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطي، وأعاهدكم أن تكون هذه القاعة منبرا حرا للجميع (أغلبية وأقلية ومستقلين) وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر".

وواصل: "لن تُحجب رؤية، ولن يصادر رأيٌ ما يهدف إلى مصلحة مصر. ولدي إيمان كامل بأن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرًا شخصيا، ولكنها تحاور موضوعي، ووقتها لن يقال إن الأغلبية نجحت أو الأقلية نجحت، ولكن سيقال إن المجلس نجح".